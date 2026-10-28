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Galatasaray'da, Tümosan Konyaspor mesaisi başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'da, Tümosan Konyaspor mesaisi başladı!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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