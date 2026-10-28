Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Stuttgart maçı 3 Kasım 2026’da oynanacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Stuttgart'ı konuk ediyor. 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri araştırılıyor. İşte Galatasaray-Stuttgart maçı tarihi, saati, oynanacağı stat ve canlı yayın detayları…

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı ilk üç maçta 3 puan elde etti. Galatasaray, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Stuttgart karşılaşması, Galatasaray'ın lig tablosunda üst sıralara yaklaşabilmesi açısından önem taşıyor. Temsilcimiz, sahasında oynayacağı mücadelede puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan maç programı şöyle: