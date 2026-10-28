CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Stuttgart maçı 3 Kasım 2026’da oynanacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Stuttgart'ı konuk ediyor. 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri araştırılıyor. İşte Galatasaray-Stuttgart maçı tarihi, saati, oynanacağı stat ve canlı yayın detayları…

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı ilk üç maçta 3 puan elde etti. Galatasaray, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Stuttgart karşılaşması, Galatasaray'ın lig tablosunda üst sıralara yaklaşabilmesi açısından önem taşıyor. Temsilcimiz, sahasında oynayacağı mücadelede puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

GALATASARAY'IN KALAN MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan maç programı şöyle:

  • 3 Kasım: Stuttgart
  • 24 Kasım: Aston Villa
  • 8 Aralık: AEK deplasmanı
  • 19 Ocak: Feyenoord
  • 27 Ocak: Paris Saint-Germain deplasmanı

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'a kötü haber! Konya deplasmanında forma giyemeyecek
Sonraki Haber
G.Saray'a kötü haber! Konya deplasmanında forma giyemeyecek