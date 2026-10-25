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Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Oyuncularına tek tek iletti

Lille karşısında sergilediği futbolla beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularından aynı tempoyu istedi. Sarı-kırmızılıların derbideki planı, yüksek pres ve 90 dakika boyunca sürdürülecek yoğun oyun olacak. İşte Okan Buruk'un oyuncularla toplantısından öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Oyuncularına tek tek iletti

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'yle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller yerine geldi.

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Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Oyuncularına tek tek iletti

Sarı-kırmızılıların aldığı skordan çok sahaya koyduğu oyun otoriteler tarafından büyük beğeni kazandı.

Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Oyuncularına tek tek iletti

Lille karşısında 117 km mesafe kat eden Galatasaray, Devler Arenası'nda ise üç maçta ortalama 114 kilometre koştu.

Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Oyuncularına tek tek iletti

Cimbom'un Süper Lig'deki koşu ortalaması ise 99 km.

Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Oyuncularına tek tek iletti

Buna rağmen lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 99 km'nin Fenerbahçe derbisinde yetmeyeceğini düşünüyor.

Okan Buruk'tan oyuncularına derbi talimatı! Oyuncularına tek tek iletti

AYNI OYUNU İSTİYORUM

Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda, Lille maçındaki performansa dikkat çekti ve Fenerbahçe derbisinde de aynı oyunu sahada görmek istediğini söyledi.

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