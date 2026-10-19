Galatasaray'da Rafael Leao'nun sakatlığının detayları açıklandı

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli yıldızın yapılan kontrollerinin ardından sakatlığının boyutunu açıkladı. Leao'nun tedavisine başlanırken oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecek.

RAFAEL LEAO'NUN SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Rafael Leão'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceği ifade edildi.

LILLE MAÇI ÖNCESİ GÖZLER LEAO'DA

Gençlerbirliği karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna dahil olan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamayan Leao'nun durumu, Galatasaray'ın yoğun maç takvimi öncesinde önem taşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet, Portekizli futbolcunun iyileşme sürecini yakından izleyecek.

Leao'nun sahalara ne zaman döneceği ve Lille karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Yıldız futbolcunun durumu, tedavi sürecindeki gelişmeler ve günlük kontrollerin ardından netlik kazanacak.