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Galatasaray'dan Rafael Leao hakkında sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rafael Leao hakkında resmi açıklama yayınladı.

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Galatasaray'dan Rafael Leao hakkında sakatlık açıklaması!

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir.

Acıbadem Sağlık Raporu | Rafael Leão Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir.

#Galatasaray SK #Gençlerbirliği #Rafael Leao #Galatasaray #Trendyol Süper Lig
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