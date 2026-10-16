Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattına Osimhen'e alternatif bir golcü eklemesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Sambacı yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...