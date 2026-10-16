Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattına Osimhen'e alternatif bir golcü eklemesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Sambacı yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray'ın rotasını İngiltere'ye çevirdiği iddia edildi.
Deniz Gül'den beklediği katkıyı alamayan ve Osimhen'e yardımcı olabilecek bir forvet arayışında bulunan sarı-kırmızılılar, Tottenham ile iplerini koparan Brezilyalı golcü Richarlison'u gündemine aldı.