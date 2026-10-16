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Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattına Osimhen'e alternatif bir golcü eklemesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Sambacı yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray'ın rotasını İngiltere'ye çevirdiği iddia edildi.

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Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Deniz Gül'den beklediği katkıyı alamayan ve Osimhen'e yardımcı olabilecek bir forvet arayışında bulunan sarı-kırmızılılar, Tottenham ile iplerini koparan Brezilyalı golcü Richarlison'u gündemine aldı.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı futbolcunun ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılmak ve yeni bir takıma gitmek istediği iddia edildi. Bu haberin sahibi ise ESPN oldu.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Fotomaç'ın ESPN'den derlediği habere göre Tottenham, ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı oyuncunun gidişine onay verecek.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeye almak isteyen İngiliz ekibi Tottenham, piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncusu için 10 milyon euro'ya kadar indi.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Haberde bu bedeli veren takımın Richarlison'u alabileceği belirtildi.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Ancak sözleşmesi sezon sonunda biteceği için G.Saray'ın bu bedeli vermek istemediği öğrenildi.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Golcü kimliği ile ön plana çıkan Richarlison, gerektiğinde sol kanatta da görev yapabiliyor.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Her sezon kanatlarda da çok sayıda maçı bulunan 29 yaşındaki futbolcu, topla geriden de çıkabiliyor.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Bu sezon ligde sadece 68 dakika oynayan Richarlison, İngiliz ekibindeki kadro planlamasında düşünülmüyor.

Galatasaray'a Sambacı golcü! Kulübü satmaya sıcak bakıyor

Richarlison uluslararası tecrübesi üst seviyede olan bir futbolcu.

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