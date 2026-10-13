İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırladı. Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve çıktığı 2 maç sonunda da puanla tanışamadı. Öte yandan Cimbom'un Devler Ligi'nde kalan fikstürü merak ediliyor. İşte Aslan'ın kalan maçları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)