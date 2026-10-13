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Davinson Sanchez: Hedefimiz Lille maçında 3 puan!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Davinson Sanchez: Hedefimiz Lille maçında 3 puan!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz, ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler. Hedefimiz Lille maçında 3 puan... Puana ihtiyacımız var, bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerek."

#Kolombiya #Davinson Sanchez #Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Barcelona #Lille
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