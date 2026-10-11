GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maç sonrası İlkay Gündoğan'dan flaş bir tepki gelmişti. Tecrübeli orta saha, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının yönelttiği "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını vermişti. İlkay Gündoğan'ın bu sözlerine teknik direktör Okan Buruk'tan cevap geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)