GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!
Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maç sonrası İlkay Gündoğan'dan flaş bir tepki gelmişti. Tecrübeli orta saha, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının yönelttiği "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını vermişti. İlkay Gündoğan'ın bu sözlerine teknik direktör Okan Buruk'tan cevap geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi.
Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, milli ara dönüşü RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında topu ayağında tutan sarı-kırmızılıların girdiği birçok pozisyonda Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis gole izin vermedi.
Kalesinde net pozisyon vermeyen ev sahibi ekip, mücadelenin 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarının başında Kasımpaşa oyunda denge kurdu. Lucas Torreira'nın 65. dakikada atılmasından sonra baskı kuran lacivert-beyazlılar, 68. dakikada Jesurun Rak-Sakyi'nin golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.
Galatasaray, bu dakikadan sonra 1 kişi eksik oynamasına rağmen rakip kalede daha fazla görülen taraf oldu. Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçen Cimbom 90+6. dakikada Mario Lemina'nın ayağından gelen golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray ligdeki galibiyet sayısını 5'e çıkardı.
Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 16'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
Bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.
İLKAY'DAN FLAŞ YANIT!
Öte yandan karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın tecrübeli ismi İlkay Gündoğan, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının yönelttiği "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını verdi.
35 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk'u işaret ettiği bu sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan ise konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.
"GAYET NORMAL"
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yaşananlarla ilgili şu ifadeleri sarf etti: "Isınıp oyuna giremeyince sinirlenmiş olabilir."
"İlkay çok değerli bir oyuncumuz. Süre almak istemesi normal."
Bu sezon ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maç oynayan Galatasaray'da, İlkay Gündoğan yalnızca 2 maçta şans buldu.
Tecrübeli futbolcu potansiyel 720 dakikanın yalnızca 11 dakikasında sahada yer aldı.