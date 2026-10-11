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GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maç sonrası İlkay Gündoğan'dan flaş bir tepki gelmişti. Tecrübeli orta saha, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının yönelttiği "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını vermişti. İlkay Gündoğan'ın bu sözlerine teknik direktör Okan Buruk'tan cevap geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi.

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GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, milli ara dönüşü RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Mücadelenin ilk yarısında topu ayağında tutan sarı-kırmızılıların girdiği birçok pozisyonda Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis gole izin vermedi.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Kalesinde net pozisyon vermeyen ev sahibi ekip, mücadelenin 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

İkinci yarının başında Kasımpaşa oyunda denge kurdu. Lucas Torreira'nın 65. dakikada atılmasından sonra baskı kuran lacivert-beyazlılar, 68. dakikada Jesurun Rak-Sakyi'nin golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Galatasaray, bu dakikadan sonra 1 kişi eksik oynamasına rağmen rakip kalede daha fazla görülen taraf oldu. Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçen Cimbom 90+6. dakikada Mario Lemina'nın ayağından gelen golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki galibiyet sayısını 5'e çıkardı.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 16'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

İLKAY'DAN FLAŞ YANIT!

Öte yandan karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın tecrübeli ismi İlkay Gündoğan, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının yönelttiği "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

35 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk'u işaret ettiği bu sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan ise konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

"GAYET NORMAL"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yaşananlarla ilgili şu ifadeleri sarf etti: "Isınıp oyuna giremeyince sinirlenmiş olabilir."

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

"İlkay çok değerli bir oyuncumuz. Süre almak istemesi normal."

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Bu sezon ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maç oynayan Galatasaray'da, İlkay Gündoğan yalnızca 2 maçta şans buldu.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan'ın tepkisine Okan Buruk'tan flaş cevap!

Tecrübeli futbolcu potansiyel 720 dakikanın yalnızca 11 dakikasında sahada yer aldı.

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