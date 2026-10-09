İrfan Saraloğlu'dan kırmızı kart açıklaması: Öncesinde net faul var!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, maçın ardından açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, maçın ardından konuştu.

Saraloğlu, "Çok güçlü bir rakiple oynadık. Namağlup geldiler buraya kadar. Kasımpaşa iyi oyun oynayan bir takım. İlk yarıda pozisyon vermeden maçı domine ettik diyebilirim. İlk yarıdaki ve ikinci yarıdaki oyunlar dikkat çekiciydi. Bir başka dikkat çekici olay da kırmızı kart pozisyonu idi.

"HAKEM İSTEKSİZDİ"

Kırmızı kart olayı... Halil Umut Meler verdi ama öncesinde faul var, net faul! Yeterli derecede itilmediği.. birileri yardım mı edecek daha hızlı itsinler diye. Abdulkerim'in dengesi bozuluyor ve top rakibe geliyor. Lucas Torreira müdahale ediyor ve kart görüyor. Değerli bir futbol hakemi ancak isteksizdi biraz... Saniyeleri sayarken de çok daha yavaş saydı.

Sürekli 4. hakemi ikaz etmek zorunda kaldık. Topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu kural oyunun akıcı olması için kondu, antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyor. Hakemler de uygulatmak zorunda değil mi? Yanlış mıyım? Çok isteksizdi, bir ağabeyi olarak söylüyorum. Top oyundayken pozisyon buluyoruz, oyunun temposunun düşmesi aleyhimize oluyor. Bunu bütün rakipler biliyor. Hakemlerden destek bekliyoruz." dedi.