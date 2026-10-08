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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 konusunda önemli kararlar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Cimbom bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

LİGDE SON 38 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

OKAN BURUK, TAKIMIN BAŞINDA GÖREV ALAMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, yarın takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

G.SARAY'DA BÜYÜK ENDİŞE!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli takımından dün dönen Lucas Torreira ile bugün İstanbul'da olacak Davinson Sanchez'in durumunu düşünüyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Dün sabaha karşı Peru'ya karşı oynadıkları maçta 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı stoper Sanchez'in telefonda görüştüğü hocasına kendisini iyi hissettiğini ve yarın Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapabileceğini söylediği öğrenildi.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Ancak Okan Buruk'un risk almak istemediği ve onun yerine Lemina ile başlamayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk ile görüştü ve...

Sabah'ın haberine göre; 52 yaşındaki teknik adamın, Torreira'yı da dinlendireceği ifade edildi.

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