Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan başkan Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Bu haftaya ne yazık ki üzücü haberlerle başladık. Kulübümüzün en kıdemli üyesi, çok değerli büyüğümüz Ali Fuat Diriker abimizi, beraber çalışma fırsatı bulduğum sevgili kardeşim Fidel Berber'i, şu anda katılamadığımız divan üyemiz, beyaz perdenin değerli aktörlerinden sevgili Göksel Arsoy'un kaybıyla bu haftaya başladık. Bu değerli büyüğümüzün, kardeşlerimizin vefatı dolayısıyla camiamıza, ailelerine, onları sevenlere başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

"NESİLDEN NESİLE AKTARILAN EMANET..."

Ekim ayının Galatasaray için özel bir anlamı var. 121. yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları, Galatasaray Lisesi'nde büyük bir hayalin temelini attılar. O gün ortaya konan hedef sadece bir spor kulübü olmak değil, Türk sporunda öncü olmak, Türk olmayan takımları yenmekti. Bugün bizlere düşen görev de 121 yıldır nesilden nesile aktarılan bu emaneti daha ileri taşımaktır.

Geçmişimiz bize açık bir şey söylüyor; Galatasaray bir olduğunda başarır. 121 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışacak, mücadele edecek ve Galatasaray'ı hak ettiği daha büyük başarılara hep beraber taşıyacağız.

"OKAN BURUK HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

Futbol takımımızın kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar, yeni hedeflerin önüne geçemez. Önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimiz Türkiye'deki istikrar ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Avrupa'da Galatasaray'a yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz.

"FUTBOLCULARIMIZIN MALİYETLERİ KAP'TA VAR"

Futbolcuların maliyeti, KAP'ta tek tek açıklıyoruz. Tek tek noktasına virgülüne kadar KAP açıklamaları var. Detaylı bir şekilde oradan öğrenebilirsiniz. Bir zahmet anlatmışız KAP'a, yazmışız. Oraya niye bakmıyorsunuz.

"YAYIN İHALESİ ADINA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Türkiye'deki spor kulüpleri içinde en yüksek seviyede gelir elde eden kulüp Galatasaray. Ona oranla baktığınız zaman aldığımız naklen yayın miktarı, bir hesap yapmadım ama yüzde 2-3 seviyesinde kalıyor. Bu hepimizin, tüm kulüplerin şikayeti. Neden? Çünkü, Avrupa'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Avrupalı futbol takımları ile rekabet içindeyiz, çekişiyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak gerçekten stadyum gelirlerimiz, Avrupa'daki rakiplerimizle yarışacak seviyede. Bunun içinde naklen yayın geliri son derece geri kalmış vaziyette. Önümüzdeki dönemde ihale olacak. Yeni yapılacak naklen yayın ihalesinin komisyonunda ben de varım. Onu yukarı çekmek için görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah iyi bir sonuç almayı bekliyoruz oradan.