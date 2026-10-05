Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin liste başına kanca! Ocak ayında imzalayabilir
Galatasaray, Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başında bulunan yıldız isim için ocak ayında harekete geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kontratı bitecek oyuncuyla prensip anlaşması yapmaya çalışacak.
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Son yıllarda fırsat transferlerindeki başarısı ile dikkat çeken G.Saray, ocak ayında yeni bir girişimde bulunacak.
Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Brahim Diaz için ocak ayında yeniden harekete geçilecek.
Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Faslı futbolcu için sarı-kırmızılılar pusuda bekliyor.
Bu sezon Real Madrid'in oynadığı 8 resmi karşılaşmada toplamda sadece 178 dakika şans bulan Faslı oyuncu ayrılığı düşünüyor.
OCAKTA İMZA ATABİLİR
Kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak olan Diaz hakkındaki son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek. Hem sağ kanatta hem de 10 numarada forma giyebilen Diaz, solda da oynamaya alışkın bir isim.
Ocak ayında kapıyı çalarak teklifte bulunacak olan G.Saray, yüksek bir bedel teklif etmeyi düşünmüyor. Çünkü Diaz yazın serbest kalacağı için bonservisini eline alacak. Ocak ayından itibaren istediği takımla anlaşma şansı bulunan Faslı yıldız için, Mourinho'nun kararı bekleniyor.
RAKİP YİNE İTALYANLAR
G.Saray son yıllarda İtalyan takımları ile aynı isimlere talip oluyor. İtalyan basınına göre Bruno Fernandes'in olası transferinde Milan ve Juventus'un önünde bulunan sarıkırmızılılar, Brahim Diaz'da da bu iki takımla yarışmak zorunda kalabilir. İki takımın da hem ocak hem de gelecek yaz ayında önemli hamleler yapacağı iddia edildi.
PROJEYE İNANIYOR
Transfer döneminde daha önce Brahim Diaz'ın menajeriyle temasa geçen sarı-kırmızılılar, projesini Faslı oyuncuya sunmuştu. Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı bir başarı hedefini anlatan sarı-kırmızılılar, Diaz'dan olumlu bir dönüş almıştı.
RAFAEL LEAO İLE ŞAMPİYON OLDU
Brahim Diaz ve G.Saray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, bir kez daha bir araya gelebilir. İki futbolcu daha önce 3 yıl boyunca Milan'da birlikte forma giyme şansı bulmuşlardı.
Real Madrid 2020-23 yılları arasında Diaz'ı Milan'a kiralamış ve Rafael Leao ile birlikte iki kanatta görev yaparak lige damga vurmuşlar ve şampiyonluk yaşamışlardı.