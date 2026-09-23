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Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, iç transfer için harekete geçti. Bu kapsamda girişimlerine devam eden yönetimin 4 yıllık imza attırmak istediği isim belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Sarı-kırmızılılar, 4 Eylül'de sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunda birkaç değişiklik yaptı.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Cimbom, 2026/27 sezonu için kadrosunu 5 transferle güçlendirdi.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Aslan, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadile Bitshiabu'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Galatasaray özellikle Milan'dan kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafael Leao'nun transferiyle dünya çapında ses getirdi.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Durgun bir yaz transfer dönemi geçirdiği için taraftarları tarafından eleştirilen sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden ocak ayı için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle, yarışılacak tüm kulvarlarda takımın iddiasını sürdürmesini sağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Transfer girişimlerine başlayan sarı-kırmızılılar, bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom'da ilk imza yolda...

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili karar verildi.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç kaleci, burada gösterdiği performansın ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

22 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda Uğurcan Çakır'ın ardından takımın ikinci kalecisi konumuna yükseldi.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Galatasaray'da Günay Güvenç'i geride bırakarak ikinci kaleci konumuna gelen Jankat Yılmaz'ın mevcut sözleşmesinin uzatılması gündemde.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, altyapıdan yetişen genç file bekçisiyle 4 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Jankat'ın geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyerek düzenli oynama fırsatı bulması, Galatasaray'daki konumunun değişmesinde etkili oldu.

Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Yönetim, genç kaleciyi uzun vadeli kadro planlamasının içerisinde tutmayı hedefliyor.

#Rafael Leao #Eyüpspor #Aleksey Batrakov #Deniz Gül #Uğurcan Çakır #Jankat Yılmaz #Günay Güvenç #Galatasaray
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