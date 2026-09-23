Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat

Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, iç transfer için harekete geçti. Bu kapsamda girişimlerine devam eden yönetimin 4 yıllık imza attırmak istediği isim belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)