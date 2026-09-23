Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! 4 yıllık yeni kontrat
Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, iç transfer için harekete geçti. Bu kapsamda girişimlerine devam eden yönetimin 4 yıllık imza attırmak istediği isim belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
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Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.