Galatasaray’ın Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Roland Sallai’den kötü haber geldi. Macaristan Futbol Federasyonu, 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Roland Sallai'den kötü haber geldi.

Macar futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Sallai'nin sakatlığının detayları ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon düzenli olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 7 maçta görev aldı.

Sallai, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.