Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, salı günü saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.