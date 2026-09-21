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Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, salı günü saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

#Kasımpaşa #Okan Buruk #Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
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