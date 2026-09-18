CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların milli takım arasına gönderilmemesi konusunda Nijerya ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından Nijerya cephesinden dikkat çeken bir karar geldi. Bu karar Galatasaray yönetimini sinirlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun milli takım kampına katılmaması konusunda Nijerya Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Madagaskar ve Gine Bissau ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu açıkladı.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Açıklanan listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de yer aldı.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Böylece Nijerya cephesinden sarı-kırmızılılara beklenmedik bir yanıt gelmiş oldu.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Osimhen'in bu ayın başında kasık sakatlığı yaşadığı ve henüz tamamen hazır olmadığı belirtiliyordu.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Nijeryalı golcünün milli takım arasının ardından ekim ayında sahalara dönmesinin beklendiği aktarılmıştı.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Buna rağmen teknik direktör Eric Chelle, Osimhen'i iki kritik eleme maçının kadrosuna dahil etti.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle karşılaşmalarda forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Nijerya, 25 Eylül'de Madagaskar'ı ağırlayacak, 29 Eylül'de ise deplasmanda Gine Bissau ile karşılaşacak.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Galatasaray cephesinin, Osimhen'in durumuyla ilgili Nijerya Federasyonu ile nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

75 MİLYON EURO

Galatasaray, Victor Osimhen'i uzun uğraşlar sonucu 2025 yaz transfer döneminde 75 milyon Euro bonservis bedeli ile Napoli'den kadrosuna katmıştı.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Victor Osimhen, her yaz transfer döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona ve PSG gibi Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

BU SEZON PERFORMANSI

Henüz 4 maça çıkan Osimhen, 6 gol ve 2 asist ile şimdiden sezona damga vurdu.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı formayla 78 resmi maça çıkan Nijeryalı yıldız, 65 gol ve 18 asist ile takımına katkı sağladı.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Nijerya Milli Takımı ile 52 maça çıkan Osimhen, 35 kez ağları havalandırdı.

Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

İŞTE O HABER

Score Nigeria: "Nijerya, Victor Osimhen'in milli takıma gönderilmeyeceği yönündeki anlaşma iddialarına rağmen yıldız golcüyü 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kadrosuna dahil etti. Sakatlığı henüz tamamen geçmeyen Osimhen, Madagaskar ve Gine Bissau maçları için kadroda yer aldı."

#Victor Osimhen #Galatasaray #Arsenal #Atletico Madrid #Barcelona #PSG #Napoli #Madagaskar #Nijerya
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saraylıları heyecanlandıran Can haberi!
Sonraki Haber
G.Saraylıları heyecanlandıran Can haberi!