Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların milli takım arasına gönderilmemesi konusunda Nijerya ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından Nijerya cephesinden dikkat çeken bir karar geldi. Bu karar Galatasaray yönetimini sinirlendirdi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun milli takım kampına katılmaması konusunda Nijerya Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Madagaskar ve Gine Bissau ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu açıkladı.
Açıklanan listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de yer aldı.
Böylece Nijerya cephesinden sarı-kırmızılılara beklenmedik bir yanıt gelmiş oldu.
Osimhen'in bu ayın başında kasık sakatlığı yaşadığı ve henüz tamamen hazır olmadığı belirtiliyordu.
Nijeryalı golcünün milli takım arasının ardından ekim ayında sahalara dönmesinin beklendiği aktarılmıştı.
Buna rağmen teknik direktör Eric Chelle, Osimhen'i iki kritik eleme maçının kadrosuna dahil etti.
Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle karşılaşmalarda forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Nijerya, 25 Eylül'de Madagaskar'ı ağırlayacak, 29 Eylül'de ise deplasmanda Gine Bissau ile karşılaşacak.
Galatasaray cephesinin, Osimhen'in durumuyla ilgili Nijerya Federasyonu ile nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
75 MİLYON EURO
Galatasaray, Victor Osimhen'i uzun uğraşlar sonucu 2025 yaz transfer döneminde 75 milyon Euro bonservis bedeli ile Napoli'den kadrosuna katmıştı.
AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA
Victor Osimhen, her yaz transfer döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona ve PSG gibi Avrupa devlerinin radarına girmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Henüz 4 maça çıkan Osimhen, 6 gol ve 2 asist ile şimdiden sezona damga vurdu.
GALATASARAY KARNESİ
Sarı-kırmızılı formayla 78 resmi maça çıkan Nijeryalı yıldız, 65 gol ve 18 asist ile takımına katkı sağladı.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Nijerya Milli Takımı ile 52 maça çıkan Osimhen, 35 kez ağları havalandırdı.
İŞTE O HABER
Score Nigeria:"Nijerya, Victor Osimhen'in milli takıma gönderilmeyeceği yönündeki anlaşma iddialarına rağmen yıldız golcüyü 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kadrosuna dahil etti. Sakatlığı henüz tamamen geçmeyen Osimhen, Madagaskar ve Gine Bissau maçları için kadroda yer aldı."