Nijerya'dan Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku!

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların milli takım arasına gönderilmemesi konusunda Nijerya ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından Nijerya cephesinden dikkat çeken bir karar geldi. Bu karar Galatasaray yönetimini sinirlendirdi. İşte detaylar...