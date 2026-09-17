Victor Osimhen için PSG sesleri! Fransız gazeteci transferin perde arkasını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Fransız gazeteci, Nijeryalı golcünün PSG'nin radarından çıkmadığını belirtirken, olası transferin şartlarıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. İşte Avrupa'da manşetleri süsleyen o haber...