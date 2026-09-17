Victor Osimhen için PSG sesleri! Fransız gazeteci transferin perde arkasını açıkladı
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Fransız gazeteci, Nijeryalı golcünün PSG'nin radarından çıkmadığını belirtirken, olası transferin şartlarıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. İşte Avrupa'da manşetleri süsleyen o haber...
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Paris Saint-Germain'in, uzun süredir takip ettiği golcü oyuncunun ismini transfer listesinden çıkarmadığı öne sürüldü.
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen, 2025 yılının yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-kırmızılı takıma kalıcı olarak transfer olmuştu.
Transferin ardından Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da uzun yıllar forma giymesi beklenirken, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
PSG OSMİHEN'İ UNUTMADI
Fransız basını Sport'tan Stephane Roy'un "Victor Osimhen, PSG'nin radarından çıkmayı reddeden hedef" başlıklı haberine göre PSG, son yıllarda olduğu gibi Osimhen'i yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Paris ekibinin daha önce de Nijeryalı golcü için girişimlerde bulunduğu ancak transferi sonuçlandıramadığı belirtildi.
Gücü, hızı ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkan Osimhen, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 22 gol ve 8 asist ile oynadı.
Nijeryalı futbolcunun özelliklerinin, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin oyun anlayışına da uygun olduğu değerlendiriliyor.
TRANSFERİN ŞARTI BELLİ
PSG'nin Osimhen için yeniden harekete geçmesinin, önümüzdeki yaz hücum hattında yaşanacak gelişmelere bağlı olabileceği ifade edildi.
Fransız ekibinde bir forvetin takımdan ayrılması halinde yönetimin Osimhen dosyasını yeniden gündeme alabileceği öne sürüldü.
PSG EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜ
PSG'nin finansal gücünün de transferde önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtildi.
GALATASARAY'IN TAVRI NET
Galatasaray yönetiminin ise 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncusunu elinden çıkarmak gibi bir planının olmadığı kaydedildi.
Osimhen'in de şu aşamada kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmeye ve sportif hedeflerine odaklandığı ifade edildi.
Osimhen'in Avrupa'da adını duyurduğu kulübün Lille olması ise transfer iddiasına ayrı bir detay katıyor. Nijeryalı yıldızın Fransa Ligue 1'de yeniden forma giymesi, PSG transferinin gerçekleşmesi halinde dikkat çekici bir geri dönüş hikayesi oluşturacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Henüz 4 maça çıkan Osimhen, 6 gol ve 2 asist ile şimdiden sezona damga vurdu.
İŞTE O HABER
Stephane Roy:"Osimhen'in ismi Parc des Princes'in koridorlarında dolaşmaya devam ediyor. Bu yaz yapılan başarısız girişime rağmen konu hala kapanmış değil. Napoli, Osimhen için finansal çıtayı çok yüksek tutmuştu. Galatasaray ise 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği oyuncusunu satmama konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Ancak PSG'nin transferde şöyle bir alışkanlığı var: Aylarca, bazen yıllarca bir hedef peşinde koşuyor ve doğru anı bekliyor. Bu strateji, kulübün son sezonlardaki diğer sembolik transferlerinde de izlenen senaryoydu. Benzer bir senaryonun bu transferde de tekrarlanma ihtimali oldukça yüksek."