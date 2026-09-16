Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt: Aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda transfer dönemine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özbek, gecikmelerin kulübün mali yapısını korumak amacıyla yaşandığını belirterek, erken transfer yapılması halinde yaklaşık 50 milyon Euro'luk fark oluşacağını söyledi. İşte o açıklamalar...
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün geride kalan sezon elde ettiği başarıları değerlendiren Özbek, yeni sezon hedeflerini de açıkladı. Özbek ayrıca transfer döneminde yönetim kuruluna yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
Geçtiğimiz sezonu üst üste dördüncü şampiyonlukla tamamladıklarını belirten Özbek, "Geçen sezonu üst üste 4. şampiyonluğumuz ile tamamladık, 26. şampiyonluğumuza ulaştık. Emeği geçen başta Okan Hoca olmak üzere, teknik kadroda, oyunculara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizden de onlara çok büyük bir alkış rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Amatör branşlardaki başarılara da değinen Özbek, "Başkan olarak, sayın divan amatör sporlardaki başarılarımızı açıkladı. Çok kuvvetli bir alkış da onlar için istiyorum" dedi.
"HEDEFİMİZ ÇOK AÇIK"
Galatasaray'ın yeni sezondaki hedeflerini de açıklayan Özbek, "Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezon da hedefimiz çok açık, üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarılar elde etmek olacaktır" şeklinde konuştu.
"SEZON BİTMEDEN MASAYA OTURDUK"
Transfer çalışmalarına erken başladıklarını belirten Özbek, "Yeni sezona başlarken bir transfer dönemi geçirdik. Bu transfer döneminde neler söylendi neler çizildi hepinizin hafızasında yeri olduğunu düşünüyorum. Ben ve arkadaşlarım, daha sezon bitmeden, şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz gün masaya oturduk" dedi.
Transfer planlamasında öncelikle takımın ihtiyaçlarını ve kulübün mali durumunu değerlendirdiklerini söyleyen Özbek, "Eksiklerimizi tespit edelim dedik ve ona göre başlayalım dedik. Ondan önce de bütçemizi yapalım dedik, ne kadar harcama limitimiz var, ne kadar harcayabiliriz diye oturduk planlamalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.
"ARADAKİ FARK YAKLAŞIK 50 MİLYON EURO"
Transferlerin geç yapıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Özbek, "Transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan biri, 'geç kalıyorsunuz' oldu. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yönetilmesi iki şeye bağlıdır. Bir; yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl ve sahada ne veriyor. İkincisi ve daha önemlisi ise; bu yaptığınız işin finansal boyutu ne" diye konuştu.
Özbek, transferlerde yaşanan gecikmenin mali açıdan önemli bir avantaj sağladığını savunarak, "Bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
"BONSERVİS RAKAMLARI ARASINDA YARI YARIYA FARK VAR"
Sezon başındaki bonservis bedelleriyle kendi dönemlerinde gerçekleştirilen transferler arasında ciddi fark olduğunu belirten Özbek, "Sezon başındaki bonservis rakamı ile bizim yaptığımız bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var" ifadelerini kullandı.
Özbek, erken transferin önemini kabul ederek, "O gün yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum, haklıdırlar. Erken transfer yapmak ve kampa yetiştirmek önemli ama diğer husus da önemli" şeklinde konuştu.
"BAŞARILI BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"
Yeni transferlerin performans göstermeye başladığını belirten Galatasaray Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada performans göstermeye başladı. Başarılı bir transfer dönemini, Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim."