Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt: Aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda transfer dönemine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özbek, gecikmelerin kulübün mali yapısını korumak amacıyla yaşandığını belirterek, erken transfer yapılması halinde yaklaşık 50 milyon Euro'luk fark oluşacağını söyledi. İşte o açıklamalar...