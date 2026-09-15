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Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

Galatasaray'da forma şansı azalan İlkay Gündoğan için ayrılık iddiası gündeme geldi. 35 yaşındaki yıldızın kariyerine devam edebileceği 3 farklı seçenek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan ve beklentileri karşılayamayan İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcuyla yollarını devre arasında ayırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

Galatasaray'da orta saha rotasyonundaki yerini kaybeden deneyimli oyuncunun yüksek maaşı da ayrılık ihtimalini güçlendiren etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

Tecrübeli futbolcunun olası adresleri arasında 3 lokasyonun yer alabileceği belirtildi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

Gündoğan için Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD ve İtalya seçeneklerinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

Suudi Arabistan kulüplerinin dünyaca ünlü yıldızlara ilgisinin devam etmesi nedeniyle tecrübeli oyuncunun Arap Yarımadası'na transfer olma ihtimali öne çıkıyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

Öte yandan MLS de Alman orta saha oyuncusu için alternatifler arasında yer alıyor. ABD'ye transferin, Gündoğan açısından kariyerinin ilerleyen döneminde farklı bir deneyim olabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

İtalya ihtimali ise İlkay Gündoğan için ayrı bir önem taşıyor. Adı geçmişte Juventus ile anılan oyuncunun, Torino ekibi için dikkat çekici bir seçenek haline gelebileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 2 maçta görev alan İlkay Gündoğan, 11 dakika forma şansı bulabildi. Tecrübeli oyuncunun, sarı kırmızılılar ile kontratı, bu sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu

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#Manchester City #Juventus #MLS #Torino #İlkay Gündoğan #Galatasaray
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