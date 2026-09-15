Galatasaray'da İlkay Gündoğan için ayrılık gelişmesi! 3 seçenek belli oldu
Galatasaray'da forma şansı azalan İlkay Gündoğan için ayrılık iddiası gündeme geldi. 35 yaşındaki yıldızın kariyerine devam edebileceği 3 farklı seçenek ortaya çıktı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan ve beklentileri karşılayamayan İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcuyla yollarını devre arasında ayırmayı hedefliyor.