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Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Leipzig'den kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu'nun henüz forma giyememesinin nedeni ortaya çıktı. 21 yaşındaki Fransız stoperin neden bekletildiği belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezonlara göre daha durgun bir transfer dönemi geçirdi.

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Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Sarı-kırmızılılar, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'ni 5 takviyeyle tamamladı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Cimbom, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Yeni sezon için stoper hattına alternatif bir takviye yapmak isteyen yönetim, bu bölgeyi El Chadaille Bitshiabu ile güçlendirdi.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'nun bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon Euro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon Euro olduğu ve oyuncuya 2 milyon Euro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Leipzig'den Galatasaray'ın yolunu tutan Fransız stoper, sarı-kırmızılı formayla henüz maça çıkamadı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Galatasaray'da Bitshiabu'nun süre almamasının sebebi ortaya çıktı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

FAZLA KİLOLARI NEDENİYLE SÜRE ALAMADI

Milliyet'te yer alan habere göre; Fransız savunma oyuncusu, fazla kiloları nedeniyle henüz süre alamadı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Haberde 1.96 boyundaki futbolcunun 110 kilo olduğu ve yağ oranının %18 olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu'nun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Fransız stoperin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Leipzig #Süper Lig #Rafael Leao #Aleksey Batrakov #Deniz Gül #Galatasaray #Cimbom
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