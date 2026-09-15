Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Leipzig'den kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu'nun henüz forma giyememesinin nedeni ortaya çıktı. 21 yaşındaki Fransız stoperin neden bekletildiği belli oldu. İşte detaylar...