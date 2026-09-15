Galatasaray'da Bitshiabu bilmecesi çözüldü! İşte forma giyememe nedeni
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Leipzig'den kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu'nun henüz forma giyememesinin nedeni ortaya çıktı. 21 yaşındaki Fransız stoperin neden bekletildiği belli oldu. İşte detaylar...
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Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezonlara göre daha durgun bir transfer dönemi geçirdi.