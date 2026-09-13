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Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı. Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk haftalarında yaşanan sakatlıklar can sıktı.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Cimbom, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Günay Güvenç'i sakatlığa kurban verdi.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da sakatlanan isimlerden biri de Wilfried Singo oldu.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan transfer edilen Fildişili futbolcunun başı sakatlıklarla dertte.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

25 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçı öncesi sakatlık geçirdi.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta turuncu-lacivertlilerle oynanan mücadele öncesi Singo'nun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Buruk, Fildişili oyuncunun antrenmanda bir darbe aldığını ve maç kadrosuna alınmadığını söyledi.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise Singo'nun ise sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Galatasaray'da isteneni veremeyen Wilfried Singo'nun tedavisine devam ediliyor.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

EKİM AYINDA FORMA GİYEBİLECEK

Fotomaç'ın haberine göre, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada tamamen iyileşmesi beklenen Fildişi Sahilli futbolcunun ekim ayında forma giyebilecek düzeye ulaşacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Singo tamamen hazır olmadan oynatılmayacağı aktarıldı.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Wilfried Singo, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 2 maçta 41 dakika süre aldı.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Fildişili savunma oyuncusu gol ya da asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Singo'nun güncel piyasa değeriyse 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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