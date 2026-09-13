Galatasaray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk haftalarında yaşanan sakatlıklar can sıktı. Cimbom, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Günay Güvenç'i sakatlığa kurban verdi. Galatasaray'da sakatlanan isimlerden biri de Wilfried Singo oldu. Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan transfer edilen Fildişili futbolcunun başı sakatlıklarla dertte. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçı öncesi sakatlık geçirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta turuncu-lacivertlilerle oynanan mücadele öncesi Singo'nun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Buruk, Fildişili oyuncunun antrenmanda bir darbe aldığını ve maç kadrosuna alınmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise Singo'nun ise sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Galatasaray'da isteneni veremeyen Wilfried Singo'nun tedavisine devam ediliyor. EKİM AYINDA FORMA GİYEBİLECEK Fotomaç'ın haberine göre, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada tamamen iyileşmesi beklenen Fildişi Sahilli futbolcunun ekim ayında forma giyebilecek düzeye ulaşacağı öğrenildi. Galatasaray'da Singo tamamen hazır olmadan oynatılmayacağı aktarıldı. Wilfried Singo, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 2 maçta 41 dakika süre aldı. Fildişili savunma oyuncusu gol ya da asist katkısı üretemedi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Singo'nun güncel piyasa değeriyse 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.