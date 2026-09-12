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Galatasaray, Kocaelispor maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın Kocaelispor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, Kocaelispor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

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