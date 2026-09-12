Galatasaray, Kocaelispor maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın Kocaelispor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.