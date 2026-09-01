TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketli günler geçiren Galatasaray'da çarpıcı bir ayrılık iddiası geldi. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusuna sürpriz bir talibin çıktığı ve Cimbom'a resmi transfer teklifi geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)