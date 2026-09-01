CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketli günler geçiren Galatasaray'da çarpıcı bir ayrılık iddiası geldi. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusuna sürpriz bir talibin çıktığı ve Cimbom'a resmi transfer teklifi geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Transferfeed'de yer alan habere göre; İtalyan temsilcisinin, milli futbolcunun transferi için Galatasaray'a 18 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Temmuz 2021'de Galatasaray'a transfer olarak sarı-kırmızılı formayı giymeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesi, milli oyuncunun transfer piyasasındaki değerini artıran önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

A Milli Takımın da önemli isimleri arasında yer alan Barış Alper, Türkiye formasıyla 38 karşılaşmada görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Başarılı oyuncu, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Fiorentina'nın 18 milyon Euro'luk teklifinin, oyuncunun mevcut piyasa değerinin altında kalması ise dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Galatasaray'ın ise sözleşmesi devam eden milli futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Milli oyuncunun adı daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Everton ile de anılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Fiorentina'nın transfer girişiminin, Barış Alper'in Avrupa kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Galatasaray'ın 18 milyon Euroluk teklif karşısındaki tutumu, transferin geleceği açısından belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza beklenmedik talip! Herkes Torreira derken...

Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun piyasa değeri ve sözleşme durumunu göz önünde bulundurarak teklif üzerinde değerlendirme yapması bekleniyor.

#Avrupa #Türkiye #Galatasaray #İtalya Serie A #Everton #Tottenham Hotspur #Barış Alper Yılmaz #Fiorentina #Barış Alper
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'da!
Sonraki Haber
G.Saray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'da!