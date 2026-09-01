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SON DAKİKA: Deniz Gül Galatasaray’da! Transfer KAP'a bildirildi

Galatasaray, 22 yaşındaki milli golcü Deniz Gül'ün transferi için Porto ile görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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SON DAKİKA: Deniz Gül Galatasaray’da! Transfer KAP'a bildirildi

Galatasaray, Deniz Gül transferi için Porto ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.

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