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Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 23 yaşındaki Fransız yıldızın, sarı kırmızılı takıma gidip gitmeyeceği netleşti. İşte gündem yaratan transfer kararının detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

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Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken listedeki isimlerle ilgili görüşmelerini hızlandırdı.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Son olarak Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katan Cimbom, bu hamleyle büyük ses getirmişti.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Transfer döneminin kalan günlerinde orta sahaya da bir transfer yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga'yı gündemine almıştı.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

23 yaşındaki yıldız oyuncunun transfer döneminin kalan günlerinde Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı netleşmeye başladı.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Camavinga'yı 70 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Real Madrid'in büyük bir mali kazanç sağlamadıkça yıldız ismin ayrılığına onay vermeyeceği kaydedildi.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Bunun yanı sıra Real Madrid'in, Camavinga için istediği rakama yakın bir teklif almadığı vurgulandı.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR!

Öte yandan Eduardo Camavinga'nın, İspanyol devinde kalmaya kararlı olduğu ve özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun da yıldız ismin vedasına sıcak bakmadığı vurgulandı.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI!

Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid'de toplam 3 karşılaşmada forma giydi.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Fransız yıldız bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...

Camavinga'nın güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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