Jose Mourinho'dan flaş Camavinga kararı! Galatasaray ve transfer...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 23 yaşındaki Fransız yıldızın, sarı kırmızılı takıma gidip gitmeyeceği netleşti. İşte gündem yaratan transfer kararının detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.