Galatasaray, Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Gül'ün transfer maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, genç forvet için 10 milyon Euro bonservis öderken oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Daniel Gül'ün transfer maliyetini ve oyuncuyla yapılan sözleşmenin detaylarını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç forvet için Porto'ya toplam 10 milyon Euro transfer bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'ın KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

DENİZ GÜL'ÜN "ÇOCUKLUK" GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı takıma transfer olarak "çocukluk hayalini" gerçekleştirdiğini söyledi.

Deniz Gül, imzayı atmasının ardından Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu aktaran 22 yaşındaki santrfor, "Bugün çocukluk hayalim gerçekleşti. Başardık ve artık çok mutluyum. Öncelikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Beni bugün havalimanında çok güzel karşıladılar. Onlarla da bir an önce statta görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Deniz Gül'ün çok kıymetli bir oyuncu olduğunu anlatarak "Stadımızda fotoğrafı var. Babasına da sordum. 2013 yılında çektirmiş. Deniz'in hayal kurduğu takıma gelmesi çok enteresan. Çok kıymetli bir oyuncu, genç bir kardeşimiz. Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim. Hem Galatasaraylı olması hem de böyle bir kulübün oyuncusu olması çok önemli. Onun için kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Tekrar başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.