Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe trafik kazası geçirdi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de kaza geçirdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de kaza geçirdi. Bahçetepe'ye, Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de araba çarptı. Bahçetepe'nin tedavisi, 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde yoğun bakımda devam ediyor.



BORA BAHÇETEPE KİMDİR?



1964 Eskişehir doğumlu Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaray Lisesi 115. Dönem mezunudur. İTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayan Bahçetepe, Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bahçetepe'nin bir de çocuğu bulunmaktadır.