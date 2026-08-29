George Gardi'den Leao açıklaması!

Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Rafael Leao transferinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray - Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. aspor.com.tr editörü Mehmet Emin Erener'in çevirmenliğini yaptığı Gardi açıklamasında,



"Leao için üç haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. Oyuncu Premier Lig'e de sıcak bakıyordu ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Burada Osimhen ve Sane gibi oyuncularla birlikte oynayacağını, onlarla beraber Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verebileceğini gördü. Son güne kadar transferin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf edildi. Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifi vardı. Dün başkan ve yardımcı başkan ile oyuncuyla görüştük. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona gösterdiği sevgiyi ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti." ifadelerini kullandı.