GALATASARAY HABERİ: Ruben Amorim'den Rafael Leao için transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için uzun süredir çaba gösteren Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao'nun Venezia maçı için kadroya alınmadığını açıkladı.