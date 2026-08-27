GALATASARAY HABERİ: Ruben Amorim'den Rafael Leao için transfer açıklaması!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için uzun süredir çaba gösteren Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao'nun Venezia maçı için kadroya alınmadığını açıkladı.
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Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Rafael Leao'yu renklerine bağlamak için kolları sıvadı.
Leao transferi için menajer George Gardi'yi görevlendiren yönetim, Portekizli yıldızın transferi için Milan ile 45 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar ise 27 yaşındaki futbolcuyla 10 milyon Euro maaş + 2 milyon Euro bonus karşılığında el sıkıştı.
Galatasaray, Rafael Leao için geri sayıma geçerken transferde Aston Villa da devreye girdi.
Çizme basını, İngiliz ekibinin Portekizli kanat oyuncusu için Milan'a 8 milyon Euro kiralama ve 42 milyon Euro bonservis bedeli önerdiğini yazdı.
Aston Villa'nın Leao'ya ise 7 milyon Euro maaş önerdiği aktarıldı.
Rafael Leao'nun Galatasaray'a mı yoksa Aston Villa'ya mı transfer olacağı merak edilirken, Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'den oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklama geldi.
VENEZIA MAÇININ KADROSUNA ALINMADI
Serie A'nın 2. haftasında oynayacakları Venezia maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Leao sadece bir kez antrenman yaptı ve kadroya alınmayacak. Bu maç için en iyi oyuncuları seçmeye çalışacağım." dedi.
"BAŞKA BİR YERE GİTMESİ EN İYİSİ"
27 yaşındaki futbolcu hakkındaki transfer iddialarına yönelik de konuşan Portekizli teknik adam, "Leao mükemmel bir oyuncu ve doğru zihniyetle dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir. Ama doğru zihniyete sahip olmanız gerekiyor ve bazen futbolda başka bir yere gitmenin en iyisi olduğu zamanlar gelir. Ve bugün içinde bulunduğumuz durum bu." ifadelerini kullandı.