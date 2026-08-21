Galatasaray'dan çifte transfer! Ermedin Demirovic ile aynı uçakta gelecek

Galatasaray, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile kişisel şartlarda anlaşma sağlarken, yıldız golcünün ardından Alman ekibinden bir transferi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, genç hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetimin planı yıldız isimleri aynı uçakta getirmek... İşte tüm detaylar!