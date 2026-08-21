Galatasaray'dan çifte transfer! Ermedin Demirovic ile aynı uçakta gelecek
Galatasaray, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile kişisel şartlarda anlaşma sağlarken, yıldız golcünün ardından Alman ekibinden bir transferi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, genç hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetimin planı yıldız isimleri aynı uçakta getirmek... İşte tüm detaylar!
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Mehmet Emin Erener
Galatasaray transfer dönemine yavaş bir giriş yapsa da son günlerde taraftarlarını sevindirecek gelişmelere imza atıyor.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde ilk imzasını Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu'ya attırdı.
İkinci imza ise Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov transferiyle geldi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılardan Almanya'da dikkat çeken bir hamle geldi.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki golcüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ve oyuncunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Transferde artık kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının belirleyici olması bekleniyor.
15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Galatasaray, Ermedin Demirovic için Stuttgart'ın kapısını çaldı ve Alman ekibine 15 milyon euro seviyesinde bir teklif sundu.
Ancak Stuttgart söz konusu rakamı yeterli bulmadı ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.
Alman ekibi, Demirovic'i 2024 yılında Augsburg'dan 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bosna Hersekli santrfor, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 37 resmi karşılaşmada 15 gole katkı sağlarken 5 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA!
Alman basınından Fussbal Transfers ve GOAL France'nin haberine göre sarı-kırmızılı yönetimin Stuttgart ile görüşmelerini yalnızca Demirovic ile sınırlı tutmadığı da ortaya çıktı.
Dursun Özbek ve heyetinin hücum hattındaki bir başka önemli ismini de kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
HEDEF AYNI UÇAKTA GETİRMEK!
Stuttgart'ın 22 yaşındaki Faslı yıldızı Bilal El Khannouss için de teklifte bulunan Galatasaray'ın amacı yıldız ismi, Ermedin Demirovic ile aynı uçakta getirmek.
Sarı-kırmızılıların genç oyuncu için yaptığı teklifin, Stuttgart'ın daha önce belirlediği 65 milyon euro'luk bonservis beklentisinin oldukça altında kaldığı aktarıldı.
Leicester City'den Stuttgart'a kiralık olarak gelen ve satın alma opsiyonu kullanılan El Khannouss, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 41 resmi maça çıkarken 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun transferinin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekiyor.
Galatasaray henüz transferden vazgeçmedi ve Stuttgart'tan hem Demirovic hem de El Khannouss'u kadrosuna katmak için dikkat çeken bir transfer operasyonu yürütüyor.
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