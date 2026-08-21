Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Crystal Palace cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Teknik direktör Pierre Sage, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verirken transfer ihtimaline dair önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...