Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Crystal Palace cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Teknik direktör Pierre Sage, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verirken transfer ihtimaline dair önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da son dönemde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda son olarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u renklerine bağlamıştı.
Uzun süredir gündemi meşgul eden başka bir konu ise kanat bölgesine yapılacak transferdi.
Bu konuda da çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Ismaila Sarr'dı.
Fakat İngiltere'den Galatasaray taraftarını üzecek bir haber geldi.
Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, Daily Mail'e yaptığı açıklamada Ismaila Sarr'ın takımda kalacağını belirtti.
Pierre Sage: "Ismaila Sarr'ı takımda tutacağız. O, hem kulüp hem de bizim için gerçekten önemli bir oyuncu. Bu hafta oynayabilecek durumda olacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Yıldız oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla toplamda çıktığı 92 maçta takımına 33 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Ayrıca Ismaila Sarr, geçtiğimiz sezon kulübü Crystal Palace ile hem UEFA Konferans Ligi hem de İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşamayı başarmıştı.