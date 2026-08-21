CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Crystal Palace cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Teknik direktör Pierre Sage, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verirken transfer ihtimaline dair önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Galatasaray'da son dönemde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda son olarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Uzun süredir gündemi meşgul eden başka bir konu ise kanat bölgesine yapılacak transferdi.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Bu konuda da çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Ismaila Sarr'dı.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Fakat İngiltere'den Galatasaray taraftarını üzecek bir haber geldi.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, Daily Mail'e yaptığı açıklamada Ismaila Sarr'ın takımda kalacağını belirtti.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Pierre Sage: "Ismaila Sarr'ı takımda tutacağız. O, hem kulüp hem de bizim için gerçekten önemli bir oyuncu. Bu hafta oynayabilecek durumda olacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Yıldız oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

28 yaşındaki kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla toplamda çıktığı 92 maçta takımına 33 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da Ismaila Sarr defteri kapandı! Kulübünden resmi açıklama

Ayrıca Ismaila Sarr, geçtiğimiz sezon kulübü Crystal Palace ile hem UEFA Konferans Ligi hem de İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşamayı başarmıştı.

#Crystal Palace #Aleksey Batrakov #UEFA Konferans Ligi #Galatasaray
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
G.Saray'dan çifte transfer! Aynı uçakta gelecekler
G.Saray'dan çifte transfer! Aynı uçakta gelecekler
İşte Erzurumspor-G.Saray maçının VAR hakemi
Sonraki Haber
İşte Erzurumspor-G.Saray maçının VAR hakemi