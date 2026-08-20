Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Rus futbolcu Aleksei Batrakov'un maliyetini açıkladı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,



"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'luk bölümü FC Lokomotiv Moscow'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.