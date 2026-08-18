Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Transferde suskun bir yaz geçiren Galatasaray'dan yönetime yönelik tepkiler sürerken sarı-kırmızılıların listesinde bulunan iki yıldızın, Roma'ya transfer olmasının an meselesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...