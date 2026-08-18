CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Transferde suskun bir yaz geçiren Galatasaray'dan yönetime yönelik tepkiler sürerken sarı-kırmızılıların listesinde bulunan iki yıldızın, Roma'ya transfer olmasının an meselesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

Transferde suskun bir yaz geçiren Galatasaray'da taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 sonuçlanan maçta yönetime tepki göstermişti.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

"Yönetim istifa" seslerinin yankılandığı RAMS Park'ta, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

RODRIGO MORA VE MALICK FOFANA

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rodrigo Mora ve Malick Fofana için Roma devreye girdi.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

TRANSFERLER TAMAMLANMAK ÜZERE

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin iki genç yıldızı da kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı ve transferleri tamamlamaya çok yaklaştığı öğrenildi.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

GASPERINI İKİ YENİ İSİM İSTİYORDU

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin hücum hattına iki yeni oyuncu istediği belirtilirken, kulübün bu doğrultuda hem Mora hem de Fofana için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

25 MİLYON EURO

2007 doğumlu Rodrigo Mora için Porto ile anlaşmaya varan Roma'nın, transferi 25 milyon euro artı bonuslar ve gelecekteki satıştan yüzde 50 pay karşılığında tamamlaması bekleniyor.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

Pazartesi günü yapılan görüşmelerde, Mora anlaşmasına iki madde daha eklendi.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

ANLAŞMAYA 2 YENİ MADDE

Maddelerden biri oyuncunun serbest kalma bedelini 120 milyon euro olarak belirlerken, diğer madde Roma'nın oyuncuyu ileride satması halinde Porto'ya yüzde 50 vermek yerine 20 milyon euro daha ödeme yapabilmesine olanak tanıyor.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

SALI GÜNÜ ROMA'YA GELMESİ BEKLENİYOR

Portekizli genç oyuncunun salı günü Roma'ya gelmesinin beklendiği ve transferin artık son aşamaya geldiği ifade edildi.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

FOFANA'NIN MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Mora'nın ardından gözünü Lyon forması giyen 21 yaşındaki Malick Fofana'ya çeviren Roma, Belçikalı futbolcunun menajeriyle de temas kurdu.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

2 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

İtalyan ekibinin Fofana'ya 5 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

2 OYUNCU İÇİN 60 MİLYON EURO

Roma'nın iki oyuncu için toplamda yaklaşık 60 milyon euro harcaması bekleniyor. Ancak Fofana transferinde en önemli detayın zamanlama olduğu ifade ediliyor.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

FENERBAHÇE, ROMA'YA YARDIMCI OLABİLİR

Lyon'un, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle Fofana'yı bu kritik süreçte kadrodan göndermek istemediği aktarıldı.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında turu büyük ölçüde garantilemesi halinde Fransız ekibinin Fofana'nın ayrılığı konusunda daha ılımlı bir tavır takınabileceği belirtiliyor.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

Lyon'un turu geçmesi durumunda ise transferin zorlaşabileceği ve Fransız ekibinin genç yıldız için daha yüksek bir bonservis talep edebileceği ifade ediliyor.

Roma'dan Galatasaray'a çifte transfer çalımı! İki yıldız için geri sayım

İŞTE O HABER

#Arca Çorum FK #Roma #Porto #Lyon #Galatasaray
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek
Sonraki Haber
G.Saray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek