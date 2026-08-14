Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Futbolcularımız da bugün Kolombiya t-shirtleri ile çıktı. Orada deprem olmuştu. Davinson'un da ailesi oradaydı, çok şükür bir şeyleri yok. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"GÜNAY'IN SAKATLIĞI VAR"

Çok fazla şampiyonluk hikayesi üzerinden değil, bu sene ne yapacağımıza odaklanmak istiyorum. Oyuncuların Dünya Kupası'ndan dönüş tarihlerinden dolayı biraz izin vermek istedik çünkü çok uzun bir sezon geçireceğiz. En son katılan Davinson Sanchez'di bize, 12 gün önce. Onu hazırladık, bir programı vardı. Sahada olacak. Sadece Günay'ın sakatlığı var. Diğer tüm oyuncularımız hazır. Can Armando'nun sakatlığı vardı, takımla antrenmana çıktı.

"HÜCUM OYUNCUSU EKSİKLİĞİMİZ..."

Kulübeden gelecek oyunculara baktığımızda da mevkisel olarak hücum oyuncusu eksikliğimiz göze çarpıyor. Fakat hem forvet hem kanatta oynayabilecek oyuncularımız var. En önemli şey, maça başlangıcımız olacak.

"TAKIMIMA HER ZAMAN GÜVENİYORUM"

Takımıma her zaman güveniyorum. Oyuncularımla birlikte buradan galibiyetle ayrılıp önümüzdeki haftalar için daha hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. İnşallah iyi başlayacağız ve iyi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.