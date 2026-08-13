TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'ın sözleşme uzatmadığı ve yollarını ayırma kararı aldığı Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından, 33 yaşındaki golcünün transfer durumuna dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)