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TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'ın sözleşme uzatmadığı ve yollarını ayırma kararı aldığı Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından, 33 yaşındaki golcünün transfer durumuna dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan ve sarı kırmızılı takımla büyük başarılar yaşayan Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Cimbom'a veda etmişti.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Yönetim, Arjantinli oyuncuyla sözleşme uzatmama kararı almış ve Galatasaray'da 4 senelik Icardi serüveni sona ermişti.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

33 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı ekiple yollarının ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşma sağlamadı.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Transferde adı birçok takımla anılan Icardi'nin yeni sezonda hangi kulübe gideceği büyük merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Konuya dair Sky Sport İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

ICARDI GERİ DÖNÜYOR!

İtalyan temsilcisi Lazio'nun, Mauro Icardi için devreye girdiği ve tecrübeli santrforu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Icardi'nin, Lazio'dan gelen teklifi kabul etmesi durumunda yıllar sonra tekrardan İtalya'ya döneceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Lazio'nun yeni bir forvet aradığı ve sportif direktör Fabiani'nin, Mauro Icardi ile bizzat iletişime geçtiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu

Lazio'nun, Icardi'yi ikna etmek için yoğun çaba gösterdiği ancak yıldız oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir kulübe gitme hedefi sebebiyle transferin şu an için karmaşık bir durumda olduğu vurgulandı.

#GS Spor Haberi #Cimbom #Galatasaray #Lazio #Şampiyonlar Ligi #İtalya
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