Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni takımına imzayı atıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği o ismin, yeni takımına imza atmak üzere olduğu belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)