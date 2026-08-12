Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni takımına imzayı atıyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği o ismin, yeni takımına imza atmak üzere olduğu belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Yaz transfer dönemini durgun geçiren sarı-kırmızılılar, şimdiye kadar sadece Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Öte yandan kadrosuna bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora gibi isimler gelmişti.
Rodrigo Mora hakkında Galatasaraylıları üzecek bir transfer gelişmesini İtalyan basını duyurdu.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Rodrigo Mora'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Sky Sport Italia'nın haberine göre Roma, Mora'nın transferi için Porto ile sözlü bir anlaşmaya vardı ve işlemi yaklaşık 7 milyon Euro'luk oldukça yüksek bedelli bir kiralama formülüyle yapılandırdı.
Haberin devamında bu kiralamanın ardından gelen satın alma hakkının, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve sezon içinde oynadığı maç sayısı koşullarının sağlanması halinde zorunlu hale geleceği ve Porto'nun istediği 50 milyon Euro seviyesine ulaşacağı belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Mora'nın güncel piyasa değeri 38 milyon Euro.
Geçen sezon Porto formasını 44 maçta giyen Mora, 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.