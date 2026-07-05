Galatasaray'dan seviye atlatacak transfer! Öyle bir yıldız geliyor ki...

Galatasaray'dan seviye atlatacak transfer! Öyle bir yıldız geliyor ki...

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bir süredir sessizliğini koruyan Cimbom'un, transferde bomba bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, dünya futbolunun önemli yıldızlarından birini kadrosuna katmak için devreye girdiği öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)