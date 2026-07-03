TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fenerbahçe'nin bir eski yıldızı daha geliyor! Jhon Duran'ın ardından...

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini Jhon Duran ile yapmaya hazırlanan sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin bir eski yıldızı için daha devreye girdiği ve görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte o isim ve gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)