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Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! 01:36
Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! 01:35
F.Bahçe'den eski oyuncusu için transfer hamlesi! F.Bahçe'den eski oyuncusu için transfer hamlesi! 01:22
F.Bahçe Sörloth için yeniden vites yükseltti! F.Bahçe Sörloth için yeniden vites yükseltti! 01:22
F.Bahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi... F.Bahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi... 01:22
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Singo'dan flaş transfer kararı! Porto'dan gelen teklif sonrası... Singo'dan flaş transfer kararı! Porto'dan gelen teklif sonrası... 01:21
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