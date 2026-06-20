Galatasaray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Cimbom'a gelmek için can atıyor

Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlamaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar özellikle temmuz ayının başına kadar en az 1-2 transferi bitirmek istiyor. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren Cimbom, Süper Lig'den flaş bir ismi güdemine aldığı ve o futbolcunun da Aslan'a gelmek için can attığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)