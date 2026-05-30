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Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gelecek sezon için yıldız bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki iki önemli ismin, transferdeki kaderi birbirine bağlı. Sarı-kırmızılılar, Teun Koopmeiners ve Eduardo Camavinga'nın son durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

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Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

Yeni sezon öncesi orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki iki önemli isim, Avrupa devlerinin de transfer planlarında kritik bir rol oynuyor.

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Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği Teun Koopmeiners ve Eduardo Camavinga'nın geleceği, birbirine bağlı bir transfer zincirinin iki parçası olabilir.

Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

KOOPMEINERS'I GÖNDERMEK İSTİYORLAR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, beklentilerin altında kalan iki sezonun ardından Teun Koopmeiners ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

TEKLİFİ REDDETTİ

Ancak Hollandalı orta sahanın, kısa süre önce Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi.

Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

JUVENTUS'TAN CAMAVINGA İSTEĞİ

Haberde dikkat çeken bir başka detay ise Eduardo Camavinga oldu. Juventus'un, Real Madrid forması giyen Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Camavinga'nın da daha fazla süre alabilmek ve Fransa Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştırabilmek adına bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

GALATASARAY-CAMAVINGA-KOOPMEINERS ÜÇGENİ

Öte yandan; Fransız orta sahanın adı, transfer dedikodularında Galatasaray ile de anılıyor. Camavinga'nın Juventus'a gitmesi halinde, Koopmeiners'in Torino'daki geleceği tamamen kapanabilir. Bu durum da transferde Galatasaray-Koopmeiners kapılarını aralayabilir.

Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR

Bu senaryoda Juventus'un Hollandalı oyuncuyu elden çıkarma isteği daha da güçlenecek ve Galatasaray'ın Koopmeiners için yeniden devreye girmesi adına önemli bir fırsat doğabilecek.

Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

GALATASARAY ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Galatasaray, bir yandan Camavinga transferini takip ederken diğer yandan da Fransız yıldızın Juventus'a gitmesi halinde Koopmeiners dosyasında elini güçlendirebilecek.

#Eduardo Camavinga #Galatasaray #Real Madrid #Juventus #Teun Koopmeiners
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