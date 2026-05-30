Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gelecek sezon için yıldız bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki iki önemli ismin, transferdeki kaderi birbirine bağlı. Sarı-kırmızılılar, Teun Koopmeiners ve Eduardo Camavinga'nın son durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...
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Yeni sezon öncesi orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki iki önemli isim, Avrupa devlerinin de transfer planlarında kritik bir rol oynuyor.
Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği Teun Koopmeiners ve Eduardo Camavinga'nın geleceği, birbirine bağlı bir transfer zincirinin iki parçası olabilir.
KOOPMEINERS'I GÖNDERMEK İSTİYORLAR
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, beklentilerin altında kalan iki sezonun ardından Teun Koopmeiners ile yollarını ayırmayı düşünüyor.
TEKLİFİ REDDETTİ
Ancak Hollandalı orta sahanın, kısa süre önce Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi.
JUVENTUS'TAN CAMAVINGA İSTEĞİ
Haberde dikkat çeken bir başka detay ise Eduardo Camavinga oldu. Juventus'un, Real Madrid forması giyen Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Camavinga'nın da daha fazla süre alabilmek ve Fransa Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştırabilmek adına bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
GALATASARAY-CAMAVINGA-KOOPMEINERS ÜÇGENİ
Öte yandan; Fransız orta sahanın adı, transfer dedikodularında Galatasaray ile de anılıyor. Camavinga'nın Juventus'a gitmesi halinde, Koopmeiners'in Torino'daki geleceği tamamen kapanabilir. Bu durum da transferde Galatasaray-Koopmeiners kapılarını aralayabilir.
YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR
Bu senaryoda Juventus'un Hollandalı oyuncuyu elden çıkarma isteği daha da güçlenecek ve Galatasaray'ın Koopmeiners için yeniden devreye girmesi adına önemli bir fırsat doğabilecek.
GALATASARAY ELİNİ GÜÇLENDİRECEK
Galatasaray, bir yandan Camavinga transferini takip ederken diğer yandan da Fransız yıldızın Juventus'a gitmesi halinde Koopmeiners dosyasında elini güçlendirebilecek.