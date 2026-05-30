Transferde Galatasaray-Camavinga-Koopmeiners üçgeni! Takımlarda taşlar yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gelecek sezon için yıldız bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki iki önemli ismin, transferdeki kaderi birbirine bağlı. Sarı-kırmızılılar, Teun Koopmeiners ve Eduardo Camavinga'nın son durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...