Galatasaray'ın Raphael Onyedika teklifine Clube Brugge'den jet hızında yanıt!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Raphael Onyedika, Club Brugge'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı orta saha oyuncusuna yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
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Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde kadrosuna katmak istediği Raphael Onyedika'nın Club Brugge kariyeri sona yaklaşıyor.
Belçika basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor.
Daily Post Nigeria'nın haberine göre kişisel açıdan zor bir sezon geçiren Onyedika, son aylarda ilk 11'deki yerini kaybetmeye başladı. Bu durumun ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray'ın Onyedika için Club Brugge ile temas kurduğu ancak Belçika ekibinin oyuncuya teklif edilen rakama anında ret yanıtı verdiği öğrenildi.
PREMIER LİG EKİPLERİNİN LİSTESİNDE
Sarı-kırmızılıların yanı sıra Aston Villa başta olmak üzere Premier Lig ekiplerinin de transfer için girişimde bulunduğu ancak yüksek bonservis talebi nedeniyle geri çekildiği aktarıldı.
20 MİLYON EURO!
Belçika ekibinin, sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için 20 milyon euro'luk bonservis beklentisi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 23 milyon avro civarında olduğu kaydedildi.
BUNDESLIGA KANCASI
Raphael Onyedika'ya Almanya Bundesliga'dan Köln ve Werder Bremen'in de ilgisinin sürdüğü öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Club Brugge formasıyla 41 resmi maça çıkan Onyedika, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
CLUBE BRUGGE İLE KUPA KARNESİ
Başarılı orta saha oyuncusu, Belçika temsilcisiyle 2024 ve 2026 yıllarında lig şampiyonluğu yaşarken, 2025'te Belçika Kupası ve Süper Kupa sevinci de yaşadı. "Club Brugge bu yaz büyük bir ayrılığa hazırlanıyor"
İŞTE O HABER:
"Club Brugge bu yaz büyük bir ayrılığa hazırlanıyor"
"Galatasaray, Belçikalıları ikna etmeye çalıştı, ancak başarısız oldu."