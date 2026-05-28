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Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arsenal'in yıldız savunmacısı Piero Hincapie'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Ekvadorlu oyuncu için resmi temaslara başladığı ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

Üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından transferde çalışmalara başlayan Galatasaray, Avrupa'da önemli liglerde top koşturan oyuncuların peşinde.

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Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

Kanat, santrfor ve orta saha gibi bölgelere takviye yapmayı planlayan yönetim, savunmayı da es geçmeyecek.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda, bu sezonki form durumu nedeniyle sıklıkla eleştirilen Davinson Sanchez'le forma rekabetine girebilecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar, gözünü Premier Lig'e çevirdi.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

Şampiyon Arsenal'in savunma hattında yer alan ismin, Galatasaray'ın transferdeki öncelikleri hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

O İSİM HINCAPIE

Mixvale'de yer alan habere göre Galatasaray, Arsenal'in Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapié'yi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

Sarı-kırmızılı kulüp oyuncu için resmi girişimlerde bulunurken, gelen bilgilere göre Arsenal de şampiyonluğun ardından Ekvadorlu savunmacı için yapılacak teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu iletti.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

TRANSFER ŞARTLARI SORULDU

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını sordu.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

CHELSEA DE ONUN PEŞİNDE

Ekvadorlu oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp ise Chelsea. Hincapié ile teknik direktör Xabi Alonso arasındaki yakın ilişki, Stamford Bridge'e olası bir transfer ihtimalini gündeme getirdi.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

ARSENAL RAKİBİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTEMİYOR

Ancak şu aşamada böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi zor görünüyor. Çünkü Arsenal'in doğrudan bir Premier Lig rakibini güçlendirmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal formasıyla 40 maçta görev alan Hincapie, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Leverkusen'den 52 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Galatasaray #Arsenal #Şampiyonlar Ligi #Davinson Sanchez #Xabi Alonso
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