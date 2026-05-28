Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arsenal'in yıldız savunmacısı Piero Hincapie'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Ekvadorlu oyuncu için resmi temaslara başladığı ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından transferde çalışmalara başlayan Galatasaray, Avrupa'da önemli liglerde top koşturan oyuncuların peşinde.
Kanat, santrfor ve orta saha gibi bölgelere takviye yapmayı planlayan yönetim, savunmayı da es geçmeyecek.