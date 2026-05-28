Galatasaray’da savunmaya 50 milyon euro'luk dev hedef!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arsenal'in yıldız savunmacısı Piero Hincapie'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Ekvadorlu oyuncu için resmi temaslara başladığı ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi. İşte detaylar...