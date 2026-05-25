CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Napoli'den ayrılması beklenen yıldız orta saha için iki dev kulübün de yoğun mesai harcadığı öne sürüldü. İtalyanlar transferdeki derbiyi böyle duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler tamamen transfer piyasasına çevrilirken, ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray arasında şimdiden büyük bir rekabet başladı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Özellikle orta saha hattını güçlendirmek isteyen iki dev kulüp, rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Gündemdeki isim ise Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa oldu.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre, uzun süredir Beşiktaş'ın radarında bulunan deneyimli orta saha için Galatasaray da devreye girdi.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Siyah-beyazlıların ardından sarı-kırmızılıların da oyuncunun şartlarını sormasıyla birlikte transfer yarışının kızıştığı ifade edildi.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Her iki kulübün de Anguissa'nın menajeriyle temas kurduğu ve transferin mali detaylarını görüşmeye başladığı öne sürüldü.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Suudi Arabistan ve Premier Lig'den de teklifler aldığı belirtilen yıldız oyuncunun, düzenli forma şansı ve önemli bir proje sunulması halinde Süper Lig seçeneğine sıcak bakabileceği aktarıldı.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

2022 yılında Fulham'dan Napoli'ye transfer olan Frank Anguissa, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Özellikle Luciano Spalletti döneminde kazanılan Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynayan Kamerunlu orta saha; güçlü fiziği, bitmek bilmeyen enerjisi, top taşıma becerisi ve savunma katkısıyla Avrupa futbolunda dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Napoli ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan tecrübeli futbolcunun ayrılık ihtimali, Avrupa'daki birçok kulübü harekete geçirirken Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde oldukça istekli olduğu ifade ediliyor.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Teknik heyetlerin, hem savunma direnci yüksek hem de hücuma katkı verebilen bir orta saha profili aradığı, Anguissa'nın da bu özellikleri nedeniyle listenin üst sıralarında bulunduğu öğrenildi.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

OSIMHEN İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kamerunlu orta saha oyuncusu, Victor Osimhen ile Napoli forması altında takım arkadaşlığı yapmış ve 2022-2023 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

6 GOLLÜK KATKI

Geride kalan sezonda Napoli formasıyla 22 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 6 gollük katkı sağladı.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Saha içindeki liderliği ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan Anguissa, Kamerun Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Deneyimli orta saha, milli formayla çıktığı 66 karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı.

#Süper Lig #Serie A #Premier Lig #Luciano Spalletti #Victor Osimhen #Galatasaray #Fulham #Beşiktaş #İtalya Serie A #Napoli #Avrupa #OSIMHEN #Suudi Arabistan
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Aslan'dan kaleye Zion Suzuki sürprizi!
Aslan'dan kaleye Zion Suzuki sürprizi!
G.Saray'dan sol kanat transferi! Leroy Sane...
Sonraki Haber
G.Saray'dan sol kanat transferi! Leroy Sane...