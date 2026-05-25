Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü
Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Napoli'den ayrılması beklenen yıldız orta saha için iki dev kulübün de yoğun mesai harcadığı öne sürüldü. İtalyanlar transferdeki derbiyi böyle duyurdu. İşte detaylar...
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Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler tamamen transfer piyasasına çevrilirken, ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray arasında şimdiden büyük bir rekabet başladı.
Özellikle orta saha hattını güçlendirmek isteyen iki dev kulüp, rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.
Gündemdeki isim ise Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa oldu.
Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre, uzun süredir Beşiktaş'ın radarında bulunan deneyimli orta saha için Galatasaray da devreye girdi.
Siyah-beyazlıların ardından sarı-kırmızılıların da oyuncunun şartlarını sormasıyla birlikte transfer yarışının kızıştığı ifade edildi.
Her iki kulübün de Anguissa'nın menajeriyle temas kurduğu ve transferin mali detaylarını görüşmeye başladığı öne sürüldü.
30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Suudi Arabistan ve Premier Lig'den de teklifler aldığı belirtilen yıldız oyuncunun, düzenli forma şansı ve önemli bir proje sunulması halinde Süper Lig seçeneğine sıcak bakabileceği aktarıldı.
2022 yılında Fulham'dan Napoli'ye transfer olan Frank Anguissa, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.
Özellikle Luciano Spalletti döneminde kazanılan Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynayan Kamerunlu orta saha; güçlü fiziği, bitmek bilmeyen enerjisi, top taşıma becerisi ve savunma katkısıyla Avrupa futbolunda dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Napoli ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan tecrübeli futbolcunun ayrılık ihtimali, Avrupa'daki birçok kulübü harekete geçirirken Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde oldukça istekli olduğu ifade ediliyor.
Teknik heyetlerin, hem savunma direnci yüksek hem de hücuma katkı verebilen bir orta saha profili aradığı, Anguissa'nın da bu özellikleri nedeniyle listenin üst sıralarında bulunduğu öğrenildi.
OSIMHEN İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kamerunlu orta saha oyuncusu, Victor Osimhen ile Napoli forması altında takım arkadaşlığı yapmış ve 2022-2023 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.
6 GOLLÜK KATKI
Geride kalan sezonda Napoli formasıyla 22 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 6 gollük katkı sağladı.
Saha içindeki liderliği ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan Anguissa, Kamerun Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.
Deneyimli orta saha, milli formayla çıktığı 66 karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı.