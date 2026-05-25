Transferde dev derbi! Beşiktaş ile Galatasaray aynı yıldızın peşine düştü

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Napoli'den ayrılması beklenen yıldız orta saha için iki dev kulübün de yoğun mesai harcadığı öne sürüldü. İtalyanlar transferdeki derbiyi böyle duyurdu. İşte detaylar...