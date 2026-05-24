Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha transferinde flaş bir ismi gündemine aldı. İtalyan gazeteci sarı-kırmızılıların ilgisini belirtirken, Beşiktaş'ın da aynı oyuncuya talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Dursun Özbek'in yeniden başkanlığı seçilmesiyle beraber sarı-kırmızılı kulübün gündemi transfere çevrildi.