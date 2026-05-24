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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha transferinde flaş bir ismi gündemine aldı. İtalyan gazeteci sarı-kırmızılıların ilgisini belirtirken, Beşiktaş'ın da aynı oyuncuya talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

Dursun Özbek'in yeniden başkanlığı seçilmesiyle beraber sarı-kırmızılı kulübün gündemi transfere çevrildi.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

Orta sahaya bir ekleme yapmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Zambo Anguissa için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

Haberde Napoli'nin bu yaz oyuncuyla yollarının ayrılabileceği belirtildi.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

Ancak İtalyan ekibinin 20-25 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğunun da altı çizildi.

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