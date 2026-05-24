Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha transferinde flaş bir ismi gündemine aldı. İtalyan gazeteci sarı-kırmızılıların ilgisini belirtirken, Beşiktaş'ın da aynı oyuncuya talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)