Trendyol Süper Lig'de geçen yılın iki kupalı şampiyonu G.Saray, bu sezon da aynı başarısını tekrarlamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankara temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de olduğu gibi rakibini bir kez daha devirmek istiyor.

8 KEZ DUBLE YAPTI Gençlerbirliği ile bu sezon karşı karşıya geldiği iki karşılaşmadan da üstünlükle ayrılan Galatasaray, rakibini bir kez daha devirmek istiyor. Bu sezona kadar sarı-kırmızılılar tarihinde 8 kez sezonu çifte kupa ile tamamladı.