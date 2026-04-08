Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finalinin rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımını 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.
Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından rakiplerine göndermede bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 8, 2026
Galatasaray Spor Kulübü 💛❤️ pic.twitter.com/w8dGFaC3Qp