Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon başında kiralık olarak gönderilen oyunculardan da kasasını doldurmayı planlıyor. Frankowski, Cuesta, Nelsson ve Zaniolo'dan beklenen gelir ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre, kulüplerin bu oyunculardan memnun olduğu ve satın alma opsiyonlarını kullanmak için haber gönderdikleri öğrenildi. Frankowski'nin satın alma opsiyonu, 5.7 milyon euro, Cuesta'nın 5 milyon 750 bin euro, Nelsson'un 8 milyon euro, Zaniolo'nun da 10 milyon euro... 4 oyuncunun satışı gerçekleştiği an sarı-kırmızılıların kasasına; 29 milyon 450 bin euro para girecek.