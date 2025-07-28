Galatasaray'dan tarihi imza töreni! Sane ve Osimhen'in yanında bir yıldız daha
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk olarak Bayern Münih'ten Alman yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar şimdi ise bir başka dünya yıldızı Victor Osimhen için geri sayıma geçti. Kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın, Osimhen transferi için ses getirecek bir imza töreni planladığı öne sürüldü. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 28.07.2025 - 18:40