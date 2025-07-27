TRANSFER HABERİ: Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara mevkisine takviye arayaşında olan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim düştü. Galatasaray oyuncunun kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GS Son dakika transfer haberi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen transferinden sonra odak noktası kaleci ve 10 numara pozisyonu.
10 numara isteğini yönetime bildiren teknik direktör Okan Buruk, bu mevkideki transferin bir an önce bitmesi konusunda ısrarcı.
Takvim'in haberine göre Galatasaray son olarak Brighton forması giyen Julio Enciso'yla ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
TFF'nin yeni yabancı kuralına göre; bu transfer Sarı-kırmızılılara avantaj sağlayabilir. Açıklanan düzenlemede; en az 2 oyuncunun 2002 doğumlu olması gerekiyor. 2004 doğumlu olan Julio Enciso'nun bu kriteri karşılaması Galatasaray'ı transferde rahatlabilir.
21 yaşındaki genç oyuncunun Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.73 boyundaki Enciso'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.